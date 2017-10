H Heaven Music κυλοφορεί το «Θυμάμαι» των δικών μας INK

Μετά από μια αξιόλογη παρουσία στα μουσικά δρώμενα και σημαντικές συνεργασίες και εμφανίσεις με μεγάλους καλλιτέχνες, όπως ο Craig Walker, οι Faith No More, οι Twilight Singers, ο Jeff Martin – The Tea Party, οι Puressence, οι God is An Astronaut, .. συνεργάζονται με την Heaven Music για να μας παρουσιάσουν το μοναδικό ελληνόφωνό τους τραγούδι “Θυμάμαι”.

Το τραγούδι γράφτηκε από την αρχική μορφή των ΙΝΚ, τον Χρήστο Τσάνταλη, τον Κώστα Αποστολόπουλο και τον Σάββα Καραμπαλάση ο οποίος ανέλαβε και τη σκηνοθεσία του video clip.

Την παραγωγή επιμελήθηκε ο αναγνωρισμένος μουσικοσυνθέτης και παραγωγός Τάκης Δαμάσχης γνωστός για την επιτυχία του με τους C Real.

Πριν από χρόνια σε μία συνέντευξη όταν ρωτήθηκαν για το πώς κατέληξαν στον τίτλο του συγκροτήματος, απάντησαν ως εξής: «ΙΝΚ σημαίνει μελάνι… τα γραπτά μένουν…» και είχαν απόλυτο δίκιο, οι ΙΝΚ ήρθαν για να μείνουν!

Γ.Π.