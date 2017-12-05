Έβρος

Τα αποτελέσματα των εκλογών του Επιμελητηρίου Έβρου

Δεκέμβριος 5, 2017
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από Η Γνωμη
Με συμμετοχή που έφτασε τους 1.963 επαγγελματίες, οι οποίοι προσήλθαν στις κάλπες που έστησε το Επιμελητήριο σε Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη στις 2, 3 και 4 Δεκεμβρίου, ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για το νέο διοικητικό συμβούλιο του φορέα.

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Έβρου ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τρίτης τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Έβρου, ανά τμήμα.

  

Ποιοι εκλέγονται στο νέο ΔΣ

 

 ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΈΔΡΕΣ 7)

197 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

184 ΚΟΥΡΜΠΑΝΙΑΝ ΒΙΒΙΑΝ (ΒΑΡΤΑΝ) ΤΟΥ ΣΟΥΚΙΑ

156 ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΤΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

115 ΤΣΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

126 ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

91 ΚΕΚΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

81 ΚΕΣΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ (ΈΔΡΑ 1)

33 ΣΙΜΣΙΡΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ (ΈΔΡΕΣ 7) *

225 ΣΑΡΔΑΝΗΣ  ΖΗΣΗΣ  ΤΟΥ  ΜΙΧΑΗΛ

192 ΛΑΜΠΑΚΗ  ΣΟΦΙΑ  ΤΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

174 ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ  ΤΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ

130 ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ  ΤΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

130 ΜΠΙΛΙΑΚΑΚΗΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  (ΒΟΥΛΗΣ)  ΤΟΥ ΖΗΣΗ

114 ΣΑΒΒΙΔΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  (ΣΤΕΛΙΟΣ)  ΤΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ (ΈΔΡΑ 1)

48 ΠΑΛΑΚΙΔΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΤΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ

 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΈΔΡΕΣ 5)

206 ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΥ

125 ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ

119 ΛΕΓΓΕΤΣΗ  ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΟΥ  ΑΝΤΩΝΙΟΥ

112 ΔΟΥΛΑΜΗ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ

104  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ

 

Αναλυτικά οι υποψήφιοι έλαβαν:

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΈΔΡΕΣ 7)

156 ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΤΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

5 ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

36 ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑΝΘΗ  ΤΟΥ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

38 ΔΑΡΟΥΣΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΟΥ  ΣΠΥΡΟΥ

126 ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

91 ΚΕΚΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

81 ΚΕΣΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

184 ΚΟΥΡΜΠΑΝΙΑΝ ΒΙΒΙΑΝ (ΒΑΡΤΑΝ) ΤΟΥ ΣΟΥΚΙΑ

15 ΛΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ

14 ΜΑΡΑΣΛΗ – ΣΙΜΣΙΡΙΚΗ ΧΡΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

15 ΜΑΤΟΥΣΙΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

53 ΜΑΥΡΙΔΗΣ  ΑΝΕΣΤΗΣ (ΤΑΣΟΣ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

197 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

23 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ  ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ

80 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ

19 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ

79 ΠΕΝΤΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

25 ΡΙΖΟΓΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΙΖΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

28 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

61 ΤΑΣΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ

55 ΤΡΑΖΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

115 ΤΣΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

9 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ (ΈΔΡΑ 1)

20 ΔΑΡΔΑΜΠΟΥΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

21 ΠΕΝΤΙΔΗΣ  ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

33 ΣΙΜΣΙΡΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ (ΈΔΡΕΣ 7)

174  ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ  ΤΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ

65  ΒΑΒΑΣΙΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

130 ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ  ΤΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

8 ΓΚΑΝΤΑΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

12 ΔΑΔΟΥΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

8 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

11  ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ

91 ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ

15  ΚΑΛΛΙΤΣΑΡΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

25 ΚΟΛΛΙΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

192 ΛΑΜΠΑΚΗ  ΣΟΦΙΑ  ΤΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

51 ΛΑΧΤΑΡΑΣ  ΜΕΝΕΛΑΟΣ  ΤΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΥ

23 ΜΑΛΑΜΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

42 ΜΑΡΑΣΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

18 ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ  ΜΑΡΙΝΟΣ  ΤΟΥ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

46 ΜΠΑΣΙΑΔΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

130 ΜΠΙΛΙΑΚΑΚΗΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  (ΒΟΥΛΗΣ)  ΤΟΥ ΖΗΣΗ

17 ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  (ΜΠΑΜΠΗΣ)  ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ

9 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

93 ΠΑΠΑΡΑΔΗΣ  ΔΗΜΟΣ  ΤΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

114 ΣΑΒΒΙΔΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  (ΣΤΕΛΙΟΣ)  ΤΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

225 ΣΑΡΔΑΝΗΣ  ΖΗΣΗΣ  ΤΟΥ  ΜΙΧΑΗΛ

75 ΣΙΑΝΤΙΔΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ  ΤΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

32 ΣΙΓΡΕΚΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

38 ΤΣΟΥΛΚΑΝΑΚΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  (ΜΠΑΜΠΗΣ)  ΤΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

12 ΦΙΓΚΕΛΣΤΑΙΝ  ΚΑΛΟΥΔΗΣ  ΓΑΒΡΙΗΛ  (ΑΚΗΣ)  ΤΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΥ

25 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ

37 ΨΥΛΛΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΤΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ (ΈΔΡΑ 1)

6 ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ  ΤΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ

48 ΠΑΛΑΚΙΔΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΤΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ

12 ΧΑΜΟΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΤΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΈΔΡΕΣ 5)

37 ΒΑΛΚΑΝΗ  ΕΙΡΗΝΗ  ΤΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ

9  ΒΑΛΚΑΝΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΤΟΥ  ΠΑΣΧΑΛΗ

104  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ

100 ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ

 39  ΓΛΗΝΙΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ

73  ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ  ΗΛΙΑΣ  ΤΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

23  ΔΑΒΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

11  ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ  ΤΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ

112 ΔΟΥΛΑΜΗ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ

45  ΚΕΣΣΑΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

15  ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΤΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

119 ΛΕΓΓΕΤΣΗ  ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΟΥ  ΑΝΤΩΝΙΟΥ

46  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΟΥ  ΣΑΒΒΑ

125 ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ

77 ΜΠΑΜΠΟΥΡΑ  ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ  (ΚΡΥΣΤΑ)  ΤΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ

11  ΠΡΕΠΟΥΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΟΥ  ΜΟΣΧΟΥ

206 ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΥ

60  ΣΑΒΒΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ  ΤΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

49 ΣΑΛΙΑΡΙΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ  ΤΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

100 ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΑΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ  ΤΟΥ  ΘΕΟΛΟΓΗ

93  ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ  ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ  ΤΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

9  ΦΟΥΚΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΤΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ

25  ΧΑΤΖΑΚΗΣ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ  ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

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