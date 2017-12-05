Τα αποτελέσματα των εκλογών του Επιμελητηρίου Έβρου

Με συμμετοχή που έφτασε τους 1.963 επαγγελματίες, οι οποίοι προσήλθαν στις κάλπες που έστησε το Επιμελητήριο σε Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη στις 2, 3 και 4 Δεκεμβρίου, ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για το νέο διοικητικό συμβούλιο του φορέα.
Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Έβρου ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τρίτης τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Έβρου, ανά τμήμα.
Ποιοι εκλέγονται στο νέο ΔΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΈΔΡΕΣ 7)
197 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
184 ΚΟΥΡΜΠΑΝΙΑΝ ΒΙΒΙΑΝ (ΒΑΡΤΑΝ) ΤΟΥ ΣΟΥΚΙΑ
156 ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
115 ΤΣΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
126 ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
91 ΚΕΚΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
81 ΚΕΣΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ (ΈΔΡΑ 1)
33 ΣΙΜΣΙΡΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ (ΈΔΡΕΣ 7) *
225 ΣΑΡΔΑΝΗΣ ΖΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
192 ΛΑΜΠΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
174 ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
130 ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
130 ΜΠΙΛΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΒΟΥΛΗΣ) ΤΟΥ ΖΗΣΗ
114 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ (ΈΔΡΑ 1)
48 ΠΑΛΑΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΈΔΡΕΣ 5)
206 ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
125 ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
119 ΛΕΓΓΕΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
112 ΔΟΥΛΑΜΗ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ
104 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Αναλυτικά οι υποψήφιοι έλαβαν:
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΈΔΡΕΣ 7)
156 ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
36 ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
38 ΔΑΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ
126 ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
91 ΚΕΚΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
81 ΚΕΣΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
184 ΚΟΥΡΜΠΑΝΙΑΝ ΒΙΒΙΑΝ (ΒΑΡΤΑΝ) ΤΟΥ ΣΟΥΚΙΑ
15 ΛΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
14 ΜΑΡΑΣΛΗ – ΣΙΜΣΙΡΙΚΗ ΧΡΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
15 ΜΑΤΟΥΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
53 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (ΤΑΣΟΣ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
197 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
23 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ
80 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ
19 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ
79 ΠΕΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
25 ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΙΖΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
28 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
61 ΤΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ
55 ΤΡΑΖΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
115 ΤΣΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
9 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ (ΈΔΡΑ 1)
20 ΔΑΡΔΑΜΠΟΥΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
21 ΠΕΝΤΙΔΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
33 ΣΙΜΣΙΡΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ (ΈΔΡΕΣ 7)
174 ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
65 ΒΑΒΑΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
130 ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
8 ΓΚΑΝΤΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
12 ΔΑΔΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
8 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
91 ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ
15 ΚΑΛΛΙΤΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
25 ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
192 ΛΑΜΠΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
51 ΛΑΧΤΑΡΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
23 ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
42 ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
18 ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
46 ΜΠΑΣΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
130 ΜΠΙΛΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΒΟΥΛΗΣ) ΤΟΥ ΖΗΣΗ
17 ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
93 ΠΑΠΑΡΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
114 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
225 ΣΑΡΔΑΝΗΣ ΖΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
75 ΣΙΑΝΤΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
32 ΣΙΓΡΕΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
38 ΤΣΟΥΛΚΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
12 ΦΙΓΚΕΛΣΤΑΙΝ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ (ΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
25 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
37 ΨΥΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ (ΈΔΡΑ 1)
6 ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
48 ΠΑΛΑΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
12 ΧΑΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΈΔΡΕΣ 5)
37 ΒΑΛΚΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
9 ΒΑΛΚΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ
104 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
100 ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
39 ΓΛΗΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
73 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
23 ΔΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
112 ΔΟΥΛΑΜΗ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ
45 ΚΕΣΣΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
15 ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
119 ΛΕΓΓΕΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
46 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
125 ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
77 ΜΠΑΜΠΟΥΡΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ (ΚΡΥΣΤΑ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
11 ΠΡΕΠΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΜΟΣΧΟΥ
206 ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
60 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
49 ΣΑΛΙΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
100 ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΗ
93 ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
9 ΦΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
25 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
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