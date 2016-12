Ρεσιτάλ κλασικής κιθάρας συναυλία του Γιάννη Γιαγουρτά

Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης διοργανώνει μια ξεχωριστή συναυλία του Γιάννη Γιαγουρτά την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016 στις 9:15 μ.μ. στο αίθριο του Μουσείου.

Η συναυλία είναι αφιερωμένη στην μνήμη του Roland Dyens.

Τιμή εισιτηρίου: 10€, 7€ (μαθητικό-φοιτητικό-ανέργων).

Περιορισμένος αριθμός θέσεων | Προπώληση εισιτηρίων στο Μουσείο.

Γεννημένος στην Αλεξανδρούπολη ο Γιάννης Γιαγουρτάς ξεκίνησε τις σπουδές του στην κιθάρα με τον Δ. Σβυντρίδη στο Δημοτικό Ωδείο της Αλεξανδρούπολης και συνέχισε αργότερα στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με τον Ευάγγελο Ασημακόπουλο παίρνοντας τελικά το Δίπλωμά του με Άριστα παμψηφεί, Α’ Βραβείο και Χρυσό Μετάλλιο από το Athenaeum Ωδείο. Παράλληλα πήρε και το πτυχίο του στο τμήμα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Στα χρόνια που ακολούθησαν μαθήτευσε στην Ιταλία (Accademia Musicale Chigiana), Ιρλανδία (Dublin Institute of Technology, Master of Music in Performance ολοκληρώνοντάς το με First Class Honours) και Ολλανδία (Royal Conservatory of The Hague, Master of Music) δίπλα στους O. Ghiglia, J. Feeley και Z. Dukic, ενώ παράλληλα εμπλούτισε τις γνώσεις του παίρνοντας μέρος σε αρκετά Master-Classes διακεκριμένων κιθαριστών (Dyens, Russell, Mikulka, Koshkin, Marchione, Gallen κ.ά).

Ο Γιάννης Γιαγουρτάς έχει κατ’ επανάληψη δώσει ρεσιτάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό ( Ιταλία, Γερμανία, Κύπρο, Σερβία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Aυστρία), έχει λάβει μέρος σε Φεστιβάλ και έχει εμφανισθεί με ορχήστρες στην Ελλάδα και Ολλανδία, ενώ οσάκις έλαβε μέρος σε διεθνείς διαγωνισμούς έχει διακριθεί αποσπώντας βραβεία (Βέροια, Σερβία, Βερολίνο, Δουβλίνο).

Στο Γιάννη Γιαγουρτά ο Θόδωρος Αντωνίου έγραψε και τού αφιέρωσε ένα κονσέρτο για κιθάρα και κουαρτέτο εγχόρδων, η πρεμιέρα του οποίου δόθηκε στη Ολλανδία. Αυτή τη περίοδο ο Ολλανδός συνθέτης Marco de Goeij γράφει και αφιερώνει στον Γιάννη το πρώτο του έργο για κιθάρα, Σονάτα, η παγκόσμια πρεμιέρα της οποίας θα γίνει στην Ολλανδία στις 8 Απριλίου 2017(για την εξέλιξη του έργου και της συνεργασίας ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες μπορείτε να ενημερωθείτε από βίντεο των προβών που υπάρχουν στα social media των δύο καλλιτεχνών).

Πρόσφατα ο Γιάννης κυκλοφόρησε το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ με τίτλο ‘Guitar Echoes’ ηχογραφώντας έργα του Albeniz, Paganini, Rodrigo, Θεοδωράκη, Regondi, Tarrega, Granados και Satie. Αυτός ο δίσκος παίζεται στα μεγαλύτερα ραδιόφωνα κλασικής μουσικής των H.Π.Α, Καναδά και Ολλανδίας (Νέα Υόρκη, Σικάγο, Ντάλας, Μόντρεαλ κ.α.)

Σήμερα ο Γιάννης Γιαγουρτάς ζει μόνιμα στη Χάγη διδάσκοντας κιθάρα και δίνει ρεσιτάλ, Master-Classes και διαλέξεις σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης. Χορηγός του είναι η Savarez.

