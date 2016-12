Οι ΙΝΚ στην εκπομπή της ΕΡΤ3 Volume Sessions

Οι ΙΝΚ γι’ ακόμη μια φορά στρέφουν την προσοχή των φίλων της ροκ μουσικής απάνω τους. Αυτή τη φορά με την εμφάνισή τους σε ακόμη μια εκπομπή την μικρής οθόνης.

Την προσεχή Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε στους τηλεοπτικούς δέκτες μας ένα όμορφο αφιέρωμα στο συγκρότημα που, με επίκεντρο την Αλεξανδρούπολη, ακτινοβολεί σε όλη τη χώρα και όχι μόνο.

Η τηλεοπτική εκπομπή Volume Sessions, που εντάσσεται στο καινούργιο πρόγραμμα της ΕΡΤ3, έρχεται με όρεξη να ρίξει τον προβολέα, στην δουλειά της νέας γενιάς μουσικών, που πηγαίνουν τη rock, την punk, την pop, την blues την metal, τη Μουσική γενικά, ένα βήμα μπροστά. Ανοικτές συναυλίες, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, στην σκηνή του Principal Club Theater και στην οθόνη της ΕΡΤ3.

Πριν από λίγες ημέρες, συνεργείο της ΕΡΤ3, βρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη για την ολοκλήρωση των γυρισμάτων.

(*μπορούμε ένα πούμε εδώ εμβόλιμα: Η ΓΝΩΜΗ μίλησε με τον Χρήστο Τσάνταλη, τραγουδιστή του συγκροτήματος και μας είπε σχετικά με τη συνεργασία με την ΕΡΤ: «… αν θες γράψε 2 λόγια…» )

Το αφιέρωμα θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τη συναυλία του συγκροτήματος, στο Principal Club Theatre της Θεσσαλονίκης, συνέντευξη των μελών της μπάντας και υλικό από τις πρόβες που γυρίστηκαν στην πόλη μας.

Οι ΙΝΚ, στις αρχές της χρονιάς που κλείνει, κυκλοφόρησαν τον δεύτερο τους δίσκο, με τίτλο «Loom» (αργαλειός) που έχει αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Ο δίσκος περιέχει σημαντικές διεθνείς συνεργασίες. Τον Craig Walker, που μετά την παγκόσμια επιτυχία του “The fade out line” της PhoebeKildeer συμμετέχει με δύο τραγούδια στο νέο album του συγκροτήματος, και τον Johnny Bacolas, γνωστό από το πέρασμα του από τους Second Coming που ανέλαβε με επιτυχία την παραγωγή του άλμπουμ.