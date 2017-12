Νεκροί μαυρόγυπες από πιθανή χρήση δηλητηριασμένου δολώματος

Δύο Μαυρόγυπες βρέθηκαν νεκροί, πιθανότατα από φόλα, σε μικρή απόσταση από το Εθνικό Πάρκο του Δάσους της Δαδιάς. Ο ένας, μάλιστα, ήταν 19 ετών, ένα από τα μεγαλύτερα σε ηλικία πουλιά που φώλιαζε σχεδόν κάθε χρόνο στην περιοχή μας και προσέφερε πολύτιμους νεοσσούς στον απειλούμενο πληθυσμό.

Ο Φορέας Διαχείρισης τέθηκε σε συναγερμό την περασμένη Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, όταν έγινε αντιληπτό ότι ένας από τους Μαυρόγυπες, στους οποίους έχει τοποθετηθεί δορυφορικός πομπός, έπαψε να μετακινείται λίγο έξω από τον οικισμό Τσούκα Ροδόπης, σε απόσταση 25 περίπου χιλιομέτρων από τα δυτικά όρια του Εθνικού Πάρκου.

Στο σημείο μετέβησαν υπάλληλοι του Φορέα Διαχείρισης και η μονάδα ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων του WWF Ελλάς, με τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, όπου εντόπισαν δύο νεκρούς Μαυρόγυπες, έναν νεκρό τράγο και ένα κρανίο κατσίκας. Πιθανότερη αιτία θανάτου των δύο γυπών είναι η κατανάλωση δηλητηριασμένου δολώματος, γνωστού και ως «φόλα». Συμπτωματικά, την ίδια ημέρα ο Φορέας Διαχείρισης πραγματοποιούσε ημερίδα με θέμα την «Αντιμετώπιση κρουσμάτων από την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων».

Ο «Έβρος», όπως λεγόταν ο Μαυρόγυπας που έφερε τον πομπό, ήταν πάνω από 19 ετών. Ένα από τα μεγαλύτερα σε ηλικία πουλιά στο Εθνικό Πάρκο που φώλιαζε σχεδόν κάθε χρόνο και προσέφερε πολύτιμους νεοσσούς στον απειλούμενο πληθυσμό της περιοχής. Το δεύτερο πουλί που βρέθηκε νεκρό δεν ήταν μαρκαρισμένο, αλλά ήταν επίσης ενήλικο και πιθανά να φώλιαζε κι αυτό.

Δείγματα από τα πουλιά θα σταλούν σε εξειδικευμένα εργαστήρια για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ όλα τα στοιχεία έχουν τεθεί στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για περαιτέρω διερεύνηση του περιστατικού.

Ο Μαυρόγυπας είναι αυστηρά προστατευμένο είδος και το Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου φιλοξενεί τη μοναδική αποικία του στα Βαλκάνια, ενώ οι αποστάσεις που διανύουν τα πουλιά καθημερινά προς αναζήτηση τροφής είναι πολύ μεγάλες, με αποτέλεσμα να εκτίθενται σε διάφορους κινδύνους που εντοπίζονται εκτός της ελεγχόμενης περιοχής του Εθνικού Πάρκου.

Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων στη χώρα μας έχει κηρυχθεί παράνομη από το 1981, αλλά εφαρμόζεται κατά κόρον στην ελληνική ύπαιθρο με στόχο τα μεγάλα σαρκοφάγα θηλαστικά, καταδικάζοντας σε θάνατο δεκάδες ζώα, πολλά από τα οποία είναι απειλούμενα και αυστηρά προστατευόμενα.

Συνολικά 28 δορυφορικοί πομποί έχουν τοποθετηθεί σε Μαυρόγυπες από το Φορέα Διαχείρισης τα τελευταία δύο χρόνια με σκοπό την ακριβή παρακολούθηση των μετακινήσεων των πουλιών, την καταγραφή των κύριων περιοχών που χρησιμοποιούν και την διερεύνηση των αιτιών θανάτου τους. Οι οκτώ έχουν τοποθετηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ (ΈΣΠΑ 2007-2013) που συντονιζόταν από το ΥΠΕΝ και οι 20 στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE «Conservation of Black and Griffon vultures in the cross-border Rhodopes mountains» (LIFE RE-VULTURES), στο οποίο ο Φορέας Διαχείρισης συμμετέχει ως εξωτερικός συνεργάτης.