Λιμάνι Αλεξανδρούπολης : σαν να μην πέρασε μια μέρα

είκοσι τρία (23) χρόνια, η ίδια ιστορία η’ ίδια κοροϊδία ;

Για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, υπάρχουν δυο περίοδοι «ορόσημο» :

Η πρώτη, με τα έργα που έγιναν στα πλαίσια του «Σχεδίου Μάρσαλ», την περίοδο 1949-1952, και διαμόρφωσαν αυτό που σήμερα ονομάζουμε «παλιό λιμάνι» και η δεύτερη, με τα έργα που έγιναν στα πλαίσια της θεσμοθέτησης το 1992, των «Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών» από τη Ε.Ε.

Από την πρώτη περίοδο άρχισαν και οι επισκέψεις των αρμοδίων Υπουργών … Επί κυβερνήσεως Θεμιστοκλή Σοφούλη (1949-1950), το επισκέφτηκε ο Υπουργός Δημοσίων Έργων, Σταύρος Νικολαΐδης και επί κυβερνήσεως Αλέξανδρου Παπάγου (1952-1955) το επισκέφτηκε ο Υπουργός Δημοσίων Έργων, Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Στη δεύτερη περίοδο οι επισκέψεις συνεχιστήκαν …

28 Οκτωβρίου 1993

Ανάπτυξη του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης

Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Γιώργος Κατσιφάρας, συνοδευόμενος από τον Βουλευτή κ. Απόστολο Φωτιάδη και υπηρεσιακούς παράγοντες, κατά την επίσκεψη του στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, αφού ενημερώθηκε για την πορεία των έργων, επανέλαβε τη δέσμευση της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για την ανάπτυξη του λιμανιού ώστε αυτό να ανταποκριθεί στο νέο στρατηγικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στο χώρο των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης.

10 Ιουλίου 2000

Στρατηγικής σημασίας το λιμάνι Αλεξανδρούπολης

Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Χρήστος Παπουτσής, κατά την επίσκεψη του στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, με την ευκαιρία του εορτασμού της Ναυτικής Εβδομάδας 2000, δήλωσε ότι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης είναι λιμάνι στρατηγικής σημασίας για τη χώρα αλλά και για την Κοινότητα.

28 Οκτωβρίου 2002

Ένα από τα τρία κυρίαρχα της χώρας

Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, κ. Γιώργος Ανωμερίτης κατά την επίσκεψη του στο «απίστευτα τεράστιο λιμάνι», όπως το χαρακτήρισε, δήλωσε ότι το ΥΕΝ το «βλέπει» ως ένα από τα τρία κυρίαρχα λιμάνια της χώρας, μετά του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, προσθέτοντας ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από Κινέζους και Τούρκους.

1 Ιουνίου 2010

Τρία μεγάλα έργα στον Έβρο. Ένα, η ολοκλήρωση των υποδομών στο λιμάνι

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Νομαρχία Έβρου με την παρουσία του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Γιάννη Μαγκριώτη, ο υφυπουργός δήλωσε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να προχωρήσουν τα τρία μεγάλα έργα του νομού. Η κατασκευή του περιφερειακού της Αλεξανδρούπολης, η ολοκλήρωση του κάθετου άξονα και η ολοκλήρωση των υποδομών του λιμανιού.

12 Δεκεμβρίου 2011

Η σύνδεση με το σιδηρόδρομο θα ολοκληρωθεί

Στο συνέδριο για τις συνδυασμένες μεταφορές, στα πλαίσια του Διακρατικού Δικτύου «Transnational Network for the Promotion of the Water-Ground, που διοργανωσε ο ΟΛΑ ΑΕ, παραβρέθηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Άδωνης Γεωργιάδης ο οποίος δήλωσε ότι η σύνδεση της νέας προβλήτας με το σιδηρόδρομο θα ολοκληρωθεί σύντομα.

25 Νοέμβριου 2016

Λιμάνι Αλεξανδρούπολης, μεγάλος διαμετακομιστικός κόμβος

O Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας, συνοδευόμενος από έξη Υπουργούς μεταξύ των οποίων και τον Υπουργό Ναυτιλίας κ. Π. Κουρουμπλή ανέφερε: «Απορροφήσαμε όλο το πακέτο ΕΣΠΑ για τη Θράκη. Γίνονται μεγάλα έργα αναβάθμισης στην περιοχή ενώ προτεραιότητα δίνεται στα έργα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ώστε να γίνει ένας μεγάλος διαμετακομιστικός κόμβος».

Λέτε μήπως με το «πρώτη φορά αριστερά» και τα κόκκινα χαλιά, τελειώσει και η ιστορία – κοροϊδία κι αρχίσει η ανάπτυξη ; Ας το ελπίσουμε…