Κοινό πρόγραμμα Χασκόβου & Έβρου

Πρόγραμμα για την διατήρηση και προώθηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των περιοχών Χάσκοβου και Έβρου . Mέσα στους στόχους και η προώθηση της παραδοσιακής γαστρονομίας, των τοπικών οίνων και τους τουριστικούς προορισμούς των δύο περιοχών.

Την Δευτέρα 04/12/2017 πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Κουκούλι στο Σουφλί συνέντευξη Τύπου σχετικά με την παρουσίαση του προγράμματος “Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian-Greek cross-border region through smart and digital tools (Προώθηση και ανάπτυξη φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των ΕλληνοΒουλγαρικών συνόρων μέσω έξυπνων και ψηφιακών εργαλείων)”, με ακρωνύμιο –eTourist.

Η υλοποίηση του γίνεται στα πλαίσια του Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 με επικεφαλής εταίρο την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Μαρίτσα. Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε αποτελεί εταίρο του Προγράμματος μαζί με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης και τη Συνεργασία Ενεργών Πολιτών. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τον Δήμαρχο Σουφλίου και Αντιπρόεδρο της εταιρείας κ. Πουλιλιό Ευάγγελο και από τον Γενικό Διευθυντή της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε κ. Καζάκη Ευάγγελο.

Συμμετείχαν και εκπρόσωποι από κάθε φορέα στα πλαίσια της πρώτης συνάντησης που πραγματοποιήθηκε για το πρόγραμμα.

Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και η δημιουργία καινοτόμων τεχνικών για την διατήρηση και προώθηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των περιοχών του Χάσκοβου Βουλγαρίας και του Νομού Έβρου σε συνδυασμό με την προώθηση της παραδοσιακής γαστρονομίας, των τοπικών οίνων και τους τουριστικούς προορισμούς των δύο περιοχών.