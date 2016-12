Η Αλεξανδρούπολη καλωσορίζει τα Χριστούγεννα

Την Κυριακή 4 Δεκέμβριου ανοίγει τις πύλες του για φέτος το πάρκο των Χριστουγέννων. Εορταστικές εκδηλώσεις για όλα τα γούστα και δεκάδες δραστηριότητες για τα παιδιά.

Για 5η χρονιά φέτος η Αλεξανδρούπολη φορά τα γιορτινά της και δίνει ραντεβού στο πάρκο των Χριστουγέννων που στολίστηκε με φαντασία και μεράκι για να φιλοξενήσει για περίπου ένα μήνα εκδηλώσεις και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Το πάρκο θα αποτελέσει και φέτος το επίκεντρο των εορτασμών, αρχής γενομένης από την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, οπότε και ο δήμαρχος Βαγγέλης Λαμπάκης θα φωταγωγήσει το χριστουγεννιάτικο δέντρο που για πρώτη φορά θα βρίσκεται εντός του πάρκου, πλαισιωμένος από τις παιδικές φωνές της Χορωδίας του Δημοτικού Ωδείου Αλεξανδρούπολης. Λίγη ώρα αργότερα στη σκηνή θα ανέβει ο Θέμης Γεωργαντάς για να επιλέξει ήχους και μουσικές σε έντονους εορταστικούς ρυθμούς.

Καθημερινά στο Σπιτάκι των Ευχών (Γραφείο Εθελοντισμού) θα υπάρχει facepainting, ζωγραφική, κατασκευές, το ταχυδρομείο του Αι-Βασίλη, επιτραπέζια και παραμύθια ενώ στο Εργαστήρι των Ξωτικών όπου συμμετέχουν και οι 12 Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, θα γίνεται ζωγραφική προσώπου (facepainting) ανάλογη με τους ήρωες που ξεπηδούν μέσα από τα Χριστουγεννιάτικα παραμύθια και θα υπάρχουν γλυκά και καραμέλες. Οι μικροί μας φίλοι θα μπορούν να απασχοληθούν δημιουργικά, φτιάχνοντας πρωτότυπες κατασκευές και γλυκίσματα, παρακολουθώντας χριστουγεννιάτικες παιδικές ταινίες και ζωγραφίζοντας χριστουγεννιάτικες εικόνες.

Ο Άγιος Βασίλης θα βρίσκεται στο σπιτάκι του όπου θα σας περιμένει να ακούσει τις ευχές και τις επιθυμίες σας ενώ στο σπιτάκι της γιαγιάς οι κυρίες από το Πολυκοινωνικό του Δήμου θα διαβάζουν παραμύθια, χριστουγεννιάτικες ιστορίες και μύθους σε μικρούς και μεγάλους.

Στο Πάρκο των Χριστουγέννων οι μικροί μας φίλοι θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μια βόλτα με το καρουζέλ και το τρενάκι ενώ για τα μεγαλύτερα παιδιά υπάρχει το παγοδρόμιο, η παγωμένη τσουλήθρα και 7D κινηματογράφος. Ζεστά ροφήματα, ζαχαρωτά και είδη δώρων πλαισιώνουν το χώρο του πάρκου ενώ στη σκηνή τοπικά συγκροτήματα και χορευτικά προσδίδουν ρυθμό και κέφι στη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Το κόστος των εκδηλώσεων

Οι δαπάνες που θα προκύψουν για το φετινό Πάρκο των Χριστουγέννων ψηφίστηκαν ομόφωνα από το δημοτικό συμβούλιο και ανέρχονται σε 9.999,60€. Αναλυτικά αφορούν: Ηχητική και φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων 4.200 €, καλλιτέχνες ανιματέρ (ακροβάτες, μασκότ, ξυλοπόδαροι) 700€, εκτύπωση έντυπου υλικού 1.599,60€, για την αγορά χριστουγεννιάτικων στολών 600€, για και για την μουσική κάλυψη των εκδηλώσεων 2.900€.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Κυριακή 4 Δεκεμβρίου

18:00-21:00 Ανοίγουμε το Πάρκο των Χριστουγέννων παρέα με το ψηλό μας αγγελάκι, την Έλσα, την Άννα και τον Όλαφ!

Το σπιτάκι των Ευχών

18:00-21:00 Κατασκευάζουμε μολυβοθήκες με θέμα τους Χριστουγεννιάτικους Φίλους».

Παράλληλα η Κινηματογραφική Λέσχη Φοιτητών Αλεξανδρούπολης θα παρουσιάσει στους μικρούς φίλους χριστουγεννιάτικες παιδικές ταινίες.

Κεντρική Σκηνή-Stage

18:15 Η Παιδική Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Αλεξανδρούπολης θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο με άρωμα Χριστουγέννων και τη ζωντάνια και φρεσκάδα των παιδικών φωνών.

19:00 Τελετή έναρξης Πάρκου Χριστουγέννων 2016 παρουσία του Δημάρχου

Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελου Λαμπάκη

Κεντρική Σκηνή-Stage

19:30-20:00 Οι Ritmo de Arte με τρελό κέφι και διάθεση παρασύρουν όλο τον κόσμο στη μαγεία του χορού!

Κεντρική Σκηνή-Stage

20:00-22:00 Ο Θέμης Γεωργαντάς με τις μουσικές του επιλογές χτυπάει κόκκινο και είναι έτοιμος να μας απογειώσει σε ένα ξέφρενο μουσικό party!

Τρίτη 6 Δεκεμβρίου

10:30-13:30 Τα ξωτικά αντί για έλκηθρα πήραν τα ποδήλατά τους και σας προσκαλούν σε έναν μεγάλο αγώνα! Πάρτε το ποδήλατό σας και ελάτε στο πάρκο των Χριστουγέννων!

Παίζουμε «ξωτικοτρίλιζα»! Ποιος θα κερδίσει;

Το σπιτάκι των Ευχών

10:30-13:30 Φτιάχνουμε το καράβι των ευχών. Έλα να ετοιμάσουμε μαζί ένα τεράστιο καράβι και να γράψεις τις ευχές σου. Ταυτόχρονα έλα να φτιάξεις για το δωμάτιό σου

ένα διακοσμητικό καραβάκι.

Κεντρική Σκηνή-Stage

17:30-19:00 Φτιάχνουμε το πιο γιγάντιο σκουφί του Αϊ Βασίλη! Θα χωρέσει στο πάρκο των Χριστουγέννων;

Το σπιτάκι των Ευχών

17:30-21:00 Φτιάχνουμε το ημερολόγιο-καραβάκι για τον καινούριο χρόνο και καραβάκια

από χαρτόκουτα. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Εκκλησιαστικό Μουσείο Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως: Η Εικόνα της Γεννήσεως.

Εργαστήρι των Ξωτικών

17:30-21:00 Φέτος η Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του σπιτιού σας θα έχει τη δική σας

υπογραφή. Συνδυάστε τα κουκουνάρια με πολύχρωμες κορδέλες, χρυσόσκονη, τσόχα και ξερά φύλλα και ετοιμάστε μοναδικές κατασκευές.

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου

Κεντρική Σκηνή-Stage

10:30-13:30 Η νεράιδα των Χριστουγέννων συναντά την Πέππα το γουρουνάκι και τον Τζόρτζ για πολύ παιχνίδι και χορό!

Το σπιτάκι των Ευχών

10:30 -13:30 Φτιάχνουμε στολίδια για το Χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Έλα μαζί μας, γιατί την ίδια ώρα η Θεατρική Ομάδα Φοιτητών Δ.Π.Θ.

Αλεξανδρούπολης σας προσκαλεί σε ένα παιχνίδι μουσικό και παραμυθένιο,

κατάλληλο για όλους τους κεφάτους μικρούς φίλους.

Εργαστήρι των Ξωτικών

10:00-13:00 Κατασκευάζουμε νανάκια Αϊ Βασίληδες και πολλές πολλές άλλες όμορφες φατσούλες με κουκουνάρια και άλλα υλικά.

Το σπιτάκι των Ευχών

17:30-19:00 Το Κέντρο Πληροφορικής Computer Action διοργανώνει βραδιά αφιερωμένη

στα παιδιά για ηλικίες 3-18 ετών με θέμα την δημιουργία και τον σχεδιασμό Ρομπότ

Lego Mindstorms –Roamer World – Action fun kids video projection.

Όλοι θα προγραμματίσετε και θα παίξετε με τα ΡΟΜΠΟΤΣ! Μεγάλος Διαγωνισμός

παιχνιδιών Angry Birds και έξυπνα Gadgets ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ !

Εργαστήρι των Ξωτικών

17:30-21:00 Ελάτε να φτιάξουμε όμορφα Άγιο Βασιλάκια με κανσόν και βαμβάκι πάνω σε πλαστικά πιατάκια.

Κεντρική Σκηνή-Stage

17:30-18:00 Φτιάχνουμε έναν πύργο από δώρα παρέα

Κεντρική Σκηνή-Stage

18:00 -18:30 Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τη χορωδία Πολυτέκνων.

18.30-21:00 Η Μουσική Εταιρεία Αλεξανδρούπολης «Ωδείο Φαέθων» υπό τη γενική διεύθυνση του υπεύθυνου καθηγητή Μοντέρνου τμήματος, Ευάγγελου Καψάλη μαγεύει με τραγούδια σύγχρονου ρεπερτορίου. Φιλική συμμετοχή Μοντέρνου τμήματος «Ωδείου Κόψα» Κομοτηνή.

Το σπιτάκι των Ευχών

19:00 -21:00 Φτιάχνουμε Χριστουγεννιάτικες Κάρτες με μουσικές νότες. Μαζί μας θα βρίσκεται και πάλι η Κινηματογραφική Λέσχη Φοιτητών Αλεξανδρούπολης όπου θα παρουσιάσει στους μικρούς φίλους χριστουγεννιάτικες παιδικές ταινίες.

Κυριακή 11 Δεκεμβρίου

Κεντρική Σκηνή-Stage

10:30-13:30 Ο Χιονάνθρωπος φέρνει τον χειμώνα νωρίτερα! Θα τον ακολουθήσετε;

Το σπιτάκι των Ευχών

10:30 -13:30 Φτιάχνουμε το Χριστουγεννιάτικο Καραβάκι των Ευχών.

Έλα μαζί μας, γιατί την ίδια ώρα και σήμερα η Θεατρική Ομάδα Φοιτητών Δ.Π.Θ.

Αλεξανδρούπολης σας προσκαλεί σε ένα παιχνίδι μουσικό και παραμυθένιο, κατάλ-

ληλο για όλους τους κεφάτους μικρούς φίλους.

Εργαστήρι των Ξωτικών

10:00-13:00 Δείτε πως μπορείτε μόνο με γλωσσοπίεστρα και μπόλικη χρυσόσκονη να φτιάξετε όμορφα Χριστουγεννιάτικα στολίδια για το δέντρο σας.

Κεντρική Σκηνή-Stage

12:00 “We, the kids of the EU, believe….” Γνωρίζουμε τα δικαιώματα του παιδιού; Από την ομάδα ERASMUS και τη χορευτική ομάδα του 3oυ Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης «Δόμνα Βισβίζη».

Το σπιτάκι των Ευχών

17:30-21:00 Κατασκευάζουμε ξωτικά με γλωσσοπίεστρα. Μαζί μας θα βρίσκεται και πάλι

η Κινηματογραφική Λέσχη Φοιτητών Αλεξανδρούπολης όπου θα παρουσιάσει

στους μικρούς φίλους χριστουγεννιάτικες παιδικές ταινίες.

Εργαστήρι των Ξωτικών

17:30-21:00 Αξιοποιούμε άδεια γυάλινα βαζάκια και άλλα ανακυκλώσιμα υλικά, τα στολίζουμε με πολύχρωμες κορδέλες και ετοιμάζουμε υπέροχα Χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Κεντρική Σκηνή-Stage

17:30 -21:00 Η Σταχτοπούτα σας περιμένει στο Πάρκο των Χριστουγέννων! Βρείτε το γοβάκι της και κερδίστε!

18:30-19:00 Το τμήμα μοντέρνου χορού του Πολιτιστικού Συλλόγου Απαλού «Ο Φάρος»

μας ξεσηκώνει σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς.

19:00-21:00 Η Δανάη Καλογιάννη, ο Κώστας Κάλλιας και ο Δημήτρης Κανίδης

παρουσιάζουν τα … «Τραγούδια Βινυλίου…», ένα μουσικό ταξίδι από το χθες στο σήμερα υπό τους ήχους του σαξοφώνου και του ακορντεόν με μια ιδιαίτερη ενορχηστρωτική ματιά, όπου το καλό ελληνικό τραγούδι “φλερτάρει” με άλλα μουσικά είδη…

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου

Το σπιτάκι των Ευχών

10:30 -13:30

και 17:30-21:00

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση WWF ΕΛΛΑΣ θα παίξει με τους μικρούς φίλους παιχνίδια με θέμα τα ζώα του δάσους και θα δημιουργήσει μαζί τους Χριστουγεννιάτικα κολλάζ από φυσικά υλικά.

Εργαστήρι των Ξωτικών

10:00-13:00 Δημιουργούμε απίστευτα εύκολα Χριστουγεννιάτικα στολίδια για να διακοσμήσουμε το σπίτι μας με ανακυκλώσιμα υλικά.

Κεντρική Σκηνή-Stage

10:30 -13:30 Ο Μίκυ και η Μίνι έβαλαν τα γιορτινά τους και γίνονται σεφ!

Θα έρθετε να διασκεδάσουμε και να μαγειρέψουμε;

Εργαστήρι των Ξωτικών

17:30-21:00 Κατασκευάζω με πομ-πον δένδρα Χριστουγέννων, στεφανάκια αλλά και γλειφιτζούρια.

Κεντρική Σκηνή-Stage

17:30 -21:00 Η Πριγκίπισσα Σοφία παρέα με τα ξωτικά στολίζουν το δέντρο των ευχών!

Χρειάζονται πολλούς βοηθούς! Μήπως είσαι ένας από αυτούς;

18:30 Το γυμναστήριο ΑΘΛΟΡΑΜΑ θα παρουσιάσει ομαδική χορογραφία σε τραμπολίνα

και χορογραφημένη παρουσίαση Taekwondo από παιδιά.

19:30 Τα παιδικά τμήματα του πολιτιστικού συλλόγου Ritmo De Arte

θα μας χαρίσουν χαμόγελα και χορευτικές φιγούρες.

20:30 Ποντιακοί χοροί από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Αλέξιος Κομνηνός».

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου

Το σπιτάκι των Ευχών

10:30 -13:30 και 17:30-21:00

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση WWF ΕΛΛΑΣ θα παίξει και σήμερα με τους μικρούς φίλους παιχνίδια και θα δημιουργήσει μαζί τους Χριστουγεννιάτικα κολλάζ από φυσικά υλικά.

Εργαστήρι των Ξωτικών

10:00-13:00 Φτιάχνουμε με τη βοήθεια των ξωτικών το δικό μας ελατάκι και το στολίζουμε

με πούλιες, χάντρες, πομ-πον και στρας.

Κεντρική Σκηνή-Stage

10:30 -13:30 Ο Ρούντολφ και η Πεντάμορφη ψάχνουν τον Άγιο Βασίλη. Μήπως τον είδατε πουθενά;

11:00 Ο πολιτιστικός χορευτικός σύλλογος Baila Conmigo θα παρουσιάσει ρουέδα,

μπατσάτα, ελεύθερη σάλσα, κιζόμπα και μία χορογραφία.

Εργαστήρι των Ξωτικών

17:30-21:00 Ετοιμάζουμε Χριστουγεννιάτικες συνθέσεις και στεφανάκια για να στολίσουμε την εξώπορτά μας και να διακοσμήσουμε το σπίτι μας (με πλαστικά πιατάκια,

Χριστουγεννιάτικες χαρτοπετσέτες, πευκοβελόνες και άλλα πολύχρωμα στολίδια).

Κεντρική Σκηνή-Stage

17:30-21:00 Ένα στολισμένο δέντρο με τη Χιονάτη κυκλοφορεί ανάμεσά μας…

Μπορείτε να το βρείτε; Μπείτε και εσείς στο παιχνίδι!

Κέντρο της πόλης (μπροστά από το Δημαρχείο)

18:00-21:00 Παραδοσιακή γιορτή Λαϊκού Πολιτισμού και αναβίωσης εθίμων – “ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ” με τη συμμετοχή πέντε πολιτιστικών συλλόγων.

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου

Κεντρική Σκηνή-Stage

18:00 Κάλαντα και χριστουγεννιάτικες μελωδίες από το Μουσικό Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης

20:00 Η Πολιτεία Studio Live μας ξεσηκώνει με το δικό της χριστουγεννιάτικο

διασκεδαστικό πρόγραμμα!

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου

Το σπιτάκι των Ευχών

10:30 -13:30 Φτιάχνουμε ένα γιγάντιο δέντρο με κουτιά και το στολίζουμε.

17:30-21:00 Φτιάχνουμε Χριστουγεννιάτικες καμπάνες.

Εργαστήρι των Ξωτικών

17:30-21:00 Ετοιμάζουμε μόνοι μας τη Χριστουγεννιάτικη καρτούλα μας και παίρνουμε μαζί μας και έναν τάρανδο που θα φτιάξουμε με ανακυκλώσιμα υλικά.

Το σπιτάκι των Ευχών

18:00-19:00 Εργαστήρι Ζαχαροπλαστικής για τους μικρούς φίλους με τον Θωμά Γκαβανόζη

από το Cake Gallery.

Κεντρική Σκηνή-Stage

18:00-19:00 Παραδοσιακά κάλαντα και ύμνοι από τη χορωδία της Ενορίας Μεταμορφώσεως

του Σωτήρα.

19:30-21:00 Ο Στέλιος Βραχιόλογλου και ο dj Γιώργος Φουντουκίδης μας ξεσηκώνουν σε ένα half time live program.

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου

Το σπιτάκι των Ευχών

10:30 -13:30 Φτιάχνουμε καπελάκια ξωτικών και δωράκια Χριστουγέννων.

Εργαστήρι των Ξωτικών

10:00-13:00 Πανεύκολες Χριστουγεννιάτικες κατασκευές με εύχρηστα υλικά (πομ-πον, χαρτόνια, ποτηράκια φελιζόλ, χρυσόσκονη) αλλά με υπέροχο αποτέλεσμα θα φτιάξουμε με τα μικρά μας χεράκια για να χαρίσουμε στους φίλους μας.

Κεντρική Σκηνή-Stage

11:30-12:00 Κάλαντα από τη Φιλαρμονική του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

12:00-12:30 Κάλαντα από τη Στρατιωτική Μπάντα.

Το σπιτάκι των Ευχών

17:30-21:00 Σήμερα έχουμε γιορτή, πάρε τους φίλους σου και έλα να παίξεις μαζί μας,

να ζωγραφίσεις. Θα σε περιμένουν δώρα και γλυκίσματα!

Προβολή Χριστουγεννιάτικων διηγημάτων από την Ενορία Αγ. Νεκταρίου

(Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης).

Εργαστήρι των Ξωτικών

17:30-21:00 Τα κουκουνάρια είναι πανέμορφα και γουρλίδικα. Με λίγη φαντασία μπορούμε να τα μεταμορφώσουμε σε υπέροχα νανάκια και δεντράκια.

Κεντρική Σκηνή-Stage

20:00 Dj set από τον Dj Dudu

Κυριακή 25 Δεκεμβρίου

Το σπιτάκι των Ευχών

10:30-13:30 Φτιάχνουμε χιονανθρωπάκια και πιγκουΐνους

Εργαστήρι των Ξωτικών

10:00-13:00 Ελάτε να δείτε πως από ένα γλωσσοπίεστρο μπορούν να ξεπεταχτούν ταρανδάκια και Αϊ Βασίληδες αλλά και δουλεύοντας με τα ξωτικά μας τον πηλό πως μπορείτε να φτιάξετε Χριστουγεννιάτικα αστεράκια.

Το σπιτάκι των Ευχών

17:30-21:00 Φτιάχνουμε Χριστουγεννιάτικα πιατάκια με Αϊ- Βασίλη και ταράνδους.

Εργαστήρι των Ξωτικών

17:30-21:00 Όμορφα αγγελάκια θα κατασκευάζουν τα ξωτικά την ημέρα των Χριστουγέννων

στο εργαστήρι τους.

Κεντρική Σκηνή-Stage

19:00-21:00 Διασκεδάζουμε μαζί με τους CANTO VERSO. Οι CANTO VERSO αποτελούνται από τους Γιάννη Σαριανίδη ( keyboards, programming ενορχηστρώσεις) και Μαρία Κηπουρου (vocals). Το ρεπερτόριό τους είναι ένα ιδιαίτερο πάντρεμα από Jazz

standards με ελληνικά swing και Latin τραγούδια, καθώς επίσης και μια μίξη παλιών

ελληνικών και ξένων επιτυχιών με σύγχρονες επιτυχίες της pop σκηνής.

Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου

Το σπιτάκι των Ευχών

10:30-13:30 Φτιάχνουμε όμορφα διακοσμητικά με ρεσό και ζυμαρικά.

Εργαστήρι των Ξωτικών

10:00-13:00 Χριστουγεννιάτικες γιρλάντες βάλατε στο δέντρο σας; Ελάτε να τις ετοιμάσουμε μαζί χρησιμοποιώντας διάφορα ζυμαρικά, φιογκάκια, πούλιες και μπόλικη χρυσόσκονη.

Το σπιτάκι των Ευχών

17:30-21:00 Φτιάχνουμε διακοσμητικά στεφάνια για το δωμάτιό σου.

Εργαστήρι των Ξωτικών

17:30-21:00 Πρωτότυπες Χριστουγεννιάτικες καρτούλες αλλά και δεντράκια και ελαφάκια θα σας βοηθήσουν να φτιάξετε τα ξωτικά των Χριστουγέννων στο εργαστήρι σας.

Κεντρική Σκηνή-Stage

18.00-19.00 Παραδοσιακά κάλαντα και ύμνοι από τη χορωδία της Ενορίας Απαλού και της Ενορίας Μεταμορφώσεως του Σωτήρα.

Τρίτη 27 Δεκεμβρίου

Το σπιτάκι των Ευχών

10:30-13:30 Φτιάχνουμε τον Άϊ- Βασίλη που σφήνωσε στην καμινάδα.

Εργαστήρι των Ξωτικών

10:00-13:00 Θα μοσχομυρίσει σήμερα το Πάρκο των Χριστουγέννων! Θα φτιάξουμε όμορφα δεντράκια με κανέλα και μπόλικα γαρίφαλα αλλά και αρωματικά στολίδια με διάφορα μπαχαρικά.

Το σπιτάκι των Ευχών

17:30-21:00 Σήμερα έχουμε γιορτή, πάρε τους φίλους σου και έλα να παίξεις μαζί μας

να ζωγραφίσεις. Θα σε περιμένουν δώρα και γλυκίσματα!

Προβολή χριστουγεννιάτικων διηγημάτων από την Ενορία Αγ. Νεκταρίου.

(Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως).

Εργαστήρι των Ξωτικών

17:30-21:00 Ελάτε να φτιάξουμε Χριστουγεννιάτικες συνθέσεις με ανακυκλώσιμα υλικά αλλά και πούλιες, χάντρες και πολύχρωμες κορδέλες.

Το σπιτάκι των Ευχών

18:00-19:00 Εργαστήρι Ζαχαροπλαστικής για τους μικρούς φίλους με τον Θωμά Γκαβανόζη από το Cake Gallery.

Κεντρική Σκηνή-Stage

20:00 Dj set από τον DjMichalis Koutridis.

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου

Το σπιτάκι των Ευχών

10:30 -13:30 Φτιάχνουμε κεράκια και παίζουμε παιχνιδοκαρφώματα με χιονάνθρωπους.

Εργαστήρι των Ξωτικών

10:00-13:00 Εντυπωσιακές κορνίζες στολισμένες με αγγελάκια θα σας βοηθήσουν να κατασκευάσετε

στο εργαστήρι των ξωτικών με διάφανα υλικά και γυαλιστερά χαρτόνια.

Το σπιτάκι των Ευχών

17:30-21:00 Φτιάχνουμε κουτάκια με ταρανδάκια και γλυκίσματα.

Εργαστήρι των Ξωτικών

17:30-21:00 Με πολύχρωμες πέρλες ,πούλιες και χάντρες θα στολίσετε τα δεντράκια σας

που θα είναι φτιαγμένα από κουκουνάρια που η φύση μας τα έχει απλόχερα.

Κεντρική Σκηνή-Stage

20:00 Dj set από τον DjGreg Bitter.

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου

Το σπιτάκι των Ευχών

10:30 -13:30 Κατασκευάζουμε ένα 3D εργαστήρι του Άϊ-Βασίλη.

Εργαστήρι των Ξωτικών

10:00-13:00 Εντυπωσιακές χιονόμπαλες αλλά και καμπανούλες, φαναράκια, αγγελάκια δεντράκια θα ετοιμάσετε και θα πάρετε μαζί σας χρησιμοποιώντας γυάλινα βαζάκια, ποτηράκια φελιζόλ και ανακυκλώσιμο υλικό.

Το σπιτάκι των Ευχών

17:30-21:00 Φτιάχνουμε μπότες και διακοσμητικά για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Εργαστήρι των Ξωτικών

17:30-21:00 Ο παλιός Χρόνος όπου να΄ναι φεύγει! Καιρός να ετοιμάσουμε τα ημερολόγια του 2017.Θα τα στολίσουμε όμως με τις δικές μας ζωγραφιές και γυαλιστερά στολίδια.

Κεντρική Σκηνή-Stage

20:00 Dj set από τον Dj Chris Papa

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου

Το σπιτάκι των Ευχών

10:30-13:30 Φτιάχνουμε σελιδοδείκτες με αγγελάκια, ξωτικά και Αϊ-Βασίλη.

Εργαστήρι των Ξωτικών

10:00-13:00 Όσοι δεν προλάβατε χθες να πάρετε το ημερολόγιο σας τρέξτε σήμερα στο Πάρκο των Χριστουγέννων να το ετοιμάσετε. Θα ’ναι διαφορετικό από το χθεσινό αλλά θα

είναι εξίσου πρωτότυπο και όμορφο (κολάζ).

Το σπιτάκι των Ευχών

17:30-21:00 Φτιάχνουμε βαζάκια διακοσμητικά με θέμα το Εργαστήρι του Αϊ- Βασίλη στο Βόρειο Πόλο.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Εκκλησιαστικό Μουσείο Ιεράς Μητροπόλεως Αλε-

ξανδρουπόλεως: Η Εικόνα της Γεννήσεως.

Εργαστήρι των Ξωτικών

17:30-21:00 Τέτοια δεντράκια δεν ξανάδατε! Ελάτε να κόψετε τσόχινα καταπράσινα ελατάκια και να τα στολίσετε με πούλιες, χάντρες, στρας και πομ-πον.

Κεντρική Σκηνή-Stage

19:00-21:00 Pico Plus – Χριστουγεννιάτικο Πρόγραμμα.

Σάββατο 31 Δεκεμβρίου

Το σπιτάκι των Ευχών

10:30 -13:30 Ομαδικά παιχνίδια και ζωγραφική.

Εργαστήρι των Ξωτικών

10:00-13:00 Χαρμόσυνοι ήχοι θα αντηχούν την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Πάρκο των Χριστουγέννων. Τα ξωτικά με τα παιδάκια του Δήμου θα παίρνουν ποτηράκια από φελιζόλ και θα τα μετατρέπουν σε πολύχρωμες καμπάνες.

Το σπιτάκι των Ευχών

17:30-21:00 Ομαδικά παιχνίδια και ζωγραφική.

Εργαστήρι των Ξωτικών

17:30-21:00 Ελάτε να δείτε σήμερα ποια έκπληξη σας περιμένει! Με ανακυκλώσιμα υλικά,

πλαστικά διάφανα πιατάκια, ποτηράκια φελιζόλ και φαντεζί στολίδια θα δημιουργήσετε πρωτότυπα αγγελάκια μέσα σε κορνίζούλες.

Δευτέρα 2 Ιανουαρίου

Κεντρική Σκηνή-Stage

20:00 Dj set από τον Dj Makis Sok.

Τρίτη 3 Ιανουαρίου

Κεντρική Σκηνή-Stage

20:00 Dj set από τον Dj Makis X.

Παράλληλες εκδηλώσεις

17 Δεκεμβρίου –Δημοτικό Θέατρο

Μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Συναυλία

από την ορχήστρα και τις χορωδίες του Δημοτικού Ωδείου Αλεξανδρούπολης

18 Δεκεμβρίου – επί της Λ. Δημοκρατίας μπροστά από το Δημαρχείο

Αναβίωση παραδοσιακών εθίμων του Εβρου με θέμα: “Μεταμφιέσεις του Δωδεκαημέρου στον Έβρο” με τη συμμετοχή των πολιτιστικών συλλόγων Φερών “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”, Άνθειας – Αρίστηνου “ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ”, Απαλού “Ο ΦΑΡΟΣ”, “ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ ΕΒΡΟΥ” και του Εργαστηρίου Παραδοσιακών Χορών και Λαογραφικών Μελετών Αλεξανδρούπολης

22 Δεκεμβρίου-8 Ιανουαρίου – Καππαδοκική Εστία Αλεξανδρούπολης, Μητροπούλου 1, Εξώπολη

Έκθεση φωτογραφίας «ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΝΑ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ»

από τον Σύλλογο Καππαδοκών νομού Εβρου «ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ» (ώρες λειτουργίας 18.00-21.00)