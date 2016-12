Με εντυπωσιακές φωτογραφίες από το αρχαίο έθιμο των Κωδωνοφόρων στο χωριό Βώλακας της Δράμας, ο φωτογράφος Πάνος Λασκαράκης βραβεύτηκε ως επιλαχών στην κατηγορία «Ανθρωπότητα», στο πλαίσιο των βραβείων για τον καλύτερο Ταξιδιωτικό Φωτογράφο της Χρονιάς 2016 (ΤΡΟΤΥ). Πρόκειται για ένα μεγάλο διεθνή διαγωνισμό με έδρα το Λονδίνο.

Ο Πάνος Λασκαράκης γεννήθηκε στην Αθήνα, ζει στα Γιάννενα κι έχει καταγωγή από Αλεξανδρούπολη.

Οι πρώτες φωτογραφικές εμπειρίες του λαβαίνουν χώρα το 2005 κατά τη διάρκεια των εξερευνήσεών του στα πιο απομακρυσμένα μέρη της γης, όπως η Αρκτική τα εθνικά πάρκα της βόρειας Αμερικής, της Αφρικής, της Ευρώπης και της Ελλάδος, απαθανατίζοντας εντυπωσιακά θεάματα από μια διαφορική προοπτική. Έτσι ξεδίπλωσε το πάθος και το ταλέντο του αποτυπώνοντάς με το φακό του την άγρια φύση και ζωή, σπάνια τοπία, φυλές και έθιμα που συνθέτουν το πλούσιο έργου του.

Έχει πολλά διεθνή βραβεία, διακρίσεις και δημοσιεύσεις στο παρελθόν, μεταξύ των οποίων:

Best of National Geographic for two photos in NG Traveler photo contest 2012 ,

Final for three photos in Natural History Museum of London and BBC 2016 Photo contest ,

Honorable Mention in National Wildlife Federation NWF 2015 Photo Contest ,

Bronze Award in European Prophessional Photographer of the year Awards 2014 και πολλά άλλα

Την πλήρη λίστα με τις διακρίσεις του μπορείτε να δείτε στην προσωπική του ιστοσελίδα.

Δείτε μερικές από τις φωτογραφίες που βραβεύτηκαν:

Νικητής του διαγωνισμού ΤΡΟΤΥ αναδείχθηκε ο Joel Santos από τη Πορτογαλία, ο οποίος απαθανάτισε μια πανάρχαια κενυάτικη μέθοδο ψαρέματος.

Νέος Ταξιδιωτικός Φωτογράφος της Χρονιάς 2016 – Darpan Basak, Ινδία.

Κατηγορία : Ανθρωπότητα. Νικητής – Ruiyuan Chen, , Κίνα.

Κατηγορία : Ανθρωπότητα. Επιλαχών – Πάνος Λασκαράκης, Ελλάδα

Κατηγορία: Φυσικός Κόσμος Πορτοφόλι – Γη, Θάλασσα, Αέρας. Νικητής — Craig Easton, Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατηγορία: Φυσικός Κόσμος , Φωτογραφία, Γη, Θάλασσα, Αέρας. Νικητής – Sandra Bartocha, Γερμανία.

Κατηγορία: Ταξίδια & Περιπέτεια. Νικητής – Beniamino Pisati , Ιταλία

Κατηγορία: Πόλεις & Αρχιτεκτονική. Νικητής – Michele Palazzo , Ιταλια.